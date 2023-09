Kong Charles vil genoplive venskab med Frankrig

Storbritanniens kong Charles opfordrer til en "genoplivning" af båndet mellem Storbritannien og Frankrig.

Det siger han til en banket i Versailles-Slottet med den franske præsident, Emmanuel Macron. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Det er pålagt os alle at genoplive vores venskab for at sikre, at det er rustet til den udfordring, som er det 21. århundrede, sagde Charles onsdag.

Både franske og britiske politikere prøver at finde ud af, hvordan det nye forhold skal være, efter at Storbritannien har forladt EU.

Charles henviste ikke direkte til Storbritanniens udtræden af EU, men omtalte de to landes "lange og komplekse historie."

- Vores relationer har selvfølgelig ikke altid være helt ligetil, lød det ifølge AFP.

Kongen henviste desuden til Entente Cordiale, som er en allianceaftale mellem Storbritannien og Frankrig, der blev indgået i april 1904. Den kalder han "en bæredygtig alliance."

Macron betegnede onsdag den britiske konges besøg som "en hyldest til vores fortid og en garanti for fremtiden."

- På trods af brexit, ved jeg, deres majestæt, at vi vil fortsætte med at skrive en del af fremtiden for vores kontinent sammen, for at møde de udfordringerne og for at tjene de interesser, vi deler.

Kong Charles og dronning Camilla ankom onsdag til den franske hovedstad, Paris, for at indlede et tre dage langt statsbesøg.

Kongeparret skulle oprindeligt have besøgt Frankrig i marts. Men besøget blev udsat på grund af strejker og gadeuroligheder i forbindelse med en ny pensionsreform.

Charles blev konge, da dronning Elizabeth døde den 8. september 2022.

