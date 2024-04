Kong Harald vender tilbage efter operation og sygdom

Norges kong Harald vender mandag tilbage til pligterne efter sit sygdomsforløb.

Det fremgår af det norske kongehus' hjemmeside fredag.

Kongen blev syg under en ferie i Malaysia i slutningen af februar.

Han blev kort efter bragt hjem til Norge med et ambulancefly og har i Norge fået indopereret en pacemaker, som skal stabilisere hans hjerterytme.

Tirsdag sagde hans hustru, dronning Sonja, til NRK, at det går kongen "meget, meget bedre".

På hjemmesiden står der nu, at kongen skal modtage forsvarschefen i audiens mandag.

Torsdag sidste uge oplyste kongehuset, at kongen var blevet udskrevet fra Rigshospitalet i Oslo.

Kong Harald er 87 år og har de seneste år flere gange været ramt af sygdom, som har krævet hospitalsbehandling.

Den 6. marts udsendte kongen og dronning Sonja en pressemeddelelse, hvor de takkede den norske befolkning for opmærksomheden i forbindelse med kongens sygdom.

- Vi føler et stort behov for at takke for al omsorg, hjælp og støtte, i forbindelse med at kongen blev syg på vores ferie i Malaysia.

- Vi har mærket varmen strømme fra det norske folk i denne tid. Det store engagement har rørt og styrket os. Tusind tak til alle for den omsorg, som I har vist os i familien, lød det fra kongeparret.

Kong Harald har siddet på tronen siden 1991. Han og dronning Sonja har to børn, kronprins Haakon og prinsesse Märtha Louise.

Under kongens sygemelding har kronprins Haakon overtaget hans opgaver.

