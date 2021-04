Kongehusekspert: Prins Philip gjorde kongehuset mere moderne

Prins Philip var med til at gøre det britiske kongehus til et af de mest populære i Europa, mener ekspert.

Afdøde prins Philip har haft en rigtig, rigtig vigtig rolle i det britiske kongehus. Det skyldes blandt andet, at han har været med til gøre kongehuset mere moderne.

Det mener historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.

- Han har været med til at omforme det britiske kongehus til et mere moderne kongehus. Det er gået fra at være tilbagetrukket til at være mere åbent for pressen og folket.

- Folket og pressen er kommet tættere på, så han været med til at gøre kongehuset mere folkeligt. Det har han været med til hele vejen. Og det er medvirkende til, at kongehuset har været et af de mest populære i Europa i mange år, siger han.

99-årige prins Philip, der frem til sin død var gift med dronning Elizabeth, sov stille ind på Windsor Casltle. Det oplyser det britiske kongehus fredag.

En nærmere dødsårsag er ikke beskrevet i meddelelsen.

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen var prins Philip en figur, som briterne har følt sig trygge ved, fordi han har været en del af kongehuset så længe og altid har støttet dronning Elizabeth loyalt.

- Han har været en meget, meget vigtig person for hele det britiske folk, siger han.

/ritzau/