Kongehuset ønsker dronning Margrethes kongelige veninde tillykke

Med et foto af to grinende dronninger side om side ønsker det danske kongehus svenske dronning Silvia tillykke med fødselsdagen på det sociale medie Instagram.

Dronning Margrethes kongelige veninde fylder 80 år dagen inden juleaften. I den anledning har det danske kongehus delt en række personlige billeder af Silvia fra hendes besøg til Danmark.

Fødselsdagsfejringen er gået i gang lang tid før den egentlige dag. Over flere dage er den svenske dronnings dag blevet markeret.

Det første arrangement fandt sted 30. november med en koncert i Stockholm, hvor repræsentanter for de organisationer, som dronningen er involveret i, deltog.

Men selve dagen, lørdag, fejres under private former. Hvad man får i 80-års fødselsdagsgave som svensk kongelig kan man kun gisne om. Men dronningens ønskeseddel har kun haft ét punkt.

Hun ønsker sig pengedonationer til en indsamling til fordel for Ukraines krigsramte børn, oplyser kongehuset.

Dronning Silvia har været en del af det svenske kongehus, siden hun i 1976 sagde ja i kirken til kong Carl Gustaf.

Året efter blev de forældre til kronprinsesse Victoria. Siden fulgte prins Carl Philip og prinsesse Madeleine.

Da kong Carl Gustaf gik under titlen som kronprins, blev han forelsket i den tyske Silvia Sommerlath ved De Olympiske Lege i München i 1972, hvor han var gæst og hun værtinde.

Han faldt for hendes mørke hår og brune øjne, men også for hendes organisationstalent. Ud over værtinderollen var det hendes ansvar at fordele opgaverne blandt de øvrige værtinder.

Den type overblik har et kongehus brug for, fortæller kongen i en nylig tv-serie "Kongen af Sverige".

Her afsløres det også, at han ved legene brugte en kikkert til at se den smukke værtinde an.

Der gik dog fire år, før de gjorde deres forhold officielt.

I hendes rolle som dronning har hun foruden de mere traditionelle opgaver engageret sig i socialt arbejde med fokus på udsatte børn.

I 1999 tog hun initiativ til stiftelsen af World Childhood Foundation, hvis formål er at forebygge vold og seksuelle overgreb mod børn.

Organisationen har gennem årene igangsat flere end 1200 projekter i 19 lande, skriver kongehuset på sin hjemmeside.

En anden hjertesag er Silviahemmet, som er stiftet af dronningen, efter at hendes egen mor blev ramt af demens. Hjemmet uddanner sundhedsarbejdere i at give demente en god pleje.

