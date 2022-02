Kongehuskender spår ro i britisk kongehus efter Andrew-forlig

Britiske prins Andrews forlig i sagen mod ham om seksuelt misbrug betyder, at der kommer mere ro på i det britiske kongehus.

Det kan nu fokusere mere på andre ting, såsom dronning Elizabeths jubilæum med 70 år på tronen, som hun fejrer i år.

Det siger historiker og kongehuskender Lars Hovbakke Sørensen.

- Det betyder, at der kommer mere ro på, og at man kan koncentrere sig om andre ting. Den her sag har hængt som en skygge over kongehuset.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Han kan blive skubbet til side, og så kan briterne koncentrere sig om de medlemmer af kongehuset, som gør det godt, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Han nævner dronning Elizabeth og prins William med hustru Kate som gode eksempler.

Den 61-årige prins Andrew har indgået et forlig med kvinden Virginia Giuffre, der har anklaget ham for seksuelt misbrug og overgreb. Det viser en retsafgørelse tirsdag.

Prins Andrew er blevet lagt på is af det britiske kongehus og har mistet sine militære titler og protektorroller. Det skyldes anklagerne fra Virginia Giuffre.

Selv med forliget er der sandsynligvis ingen vej tilbage til det gode selskab for prins Andrew, vurderer Lars Hovbakke Sørensen.

- Det bliver nok svært. Men det kan godt være, at han kan komme en lille smule tilbage.

- Men generelt må man sige, at han nok en gang for alle er dømt ude og aldrig mere kan blive en central figur i kongehuset, fordi den her sag vil klæbe til ham, uanset hvad der sker i fremtiden, siger han.

Forliget er både en sejr og et nederlag for prins Andrew, lyder vurderingen fra Lars Hovbakke Sørensen.

Han påpeger, at prins Andrew slipper for en retssag og for at "blive ydmyget yderligere". Omvendt erkender han med forliget, at han har gjort noget, som han ikke burde have gjort.

- Som forholdene har udviklet sig, er det nok det bedste, han kan gøre for at få ro omkring det hele. Han vil ikke skulle hives igennem en retssag, men har samtidig erkendt at have gjort noget ved at indgå et forlig.

- Det er nok den klogeste taktik i forhold til hans videre omdømme og den tumult, der vil være om sagen i fremtiden, siger Lars Hovbakke Sørensen.

/ritzau/