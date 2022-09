Kongelige børnebørn ærer dronning Elizabeth i samlet flok

For første gang siden sit exit fra kongehuset bar prins Harry lørdag aften militæruniform under ceremoni.

En historisk seance fandt sted lørdag aften, da dronning Elizabeths otte børnebørn var samlet i Westminster Hall i London og stod æresvagt omkring deres afdøde bedstemors kiste.

Med bøjet hoved og i stilhed ærede de den mangeårige dronning af Storbritannien og overhovedet for den kongelige familie, skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Kong Charles' to sønner, prins William og prins Harry, stod vagt ved hver sin ende af dronningens kiste. Begge var iklædt militæruniform.

For prins Harry var det første gang, at han bar den officielle uniform, siden han i 2020 gav afkald på sine kongelige pligter og forlod Storbritannien.

Prins Harry, der er kong Charles' yngste søn, gjorde som ung tjeneste i det britiske militær og var to gange udsendt til Afghanistan.

Det var hans far, der forud for seancen i Westminster Hall, havde givet prins Harry en særlig tilladelse til at trække i militæruniformen.

Det var ligeledes kong Charles, der havde taget initiativ til, at børnebørnene skulle stå æresvagt omkring kisten.

Foruden kong Charles' to sønner var dronning Elizabeths kiste omgivet af Peter Phillips, Zara Tindall, prinsesse Beatrice, prinsesse Eugenie, lady Louise og James Viscount Severn.

Peter Philips og Zara Tindall er prinsesse Annes to børn. Prinsesse Beatrice og prinsesse Eugenie er døtre af prins Andrew. Og endelig er lady Louise og James Viscount Severn børn af prins Edward.

Seancen varede 15 minutter. Og da de kongelige børnebørn forlod kisten og Westminster Hall, fortsatte strømmen af besøgende gennem den storslåede sal.

Titusindvis af briter har stået i kø og trodset ventetider på op mod 25 timer for at få et glimt af dronningens kiste.

Dronning Elizabeth døde 8. september i en alder af 96 år. Hun bliver begravet mandag. Hendes kiste bliver stående i Westminster Hall frem til klokken 06.30 lokal tid samme dag.

/ritzau/