Kongepar kæmpede for at få hinanden: Nu har de guldbryllup

Norges kong Harald måtte vente i ni år på at blive gift med Sonja. Onsdag fejrer parret 50 års bryllupsdag.

Det norske regentpar, kong Harald og dronning Sonja, måtte kæmpe for deres kærlighed, før de kunne sige ja til hinanden.

Det lykkedes til sidst, og onsdag kan kongen og dronningen fejre 50 års bryllupsdag.

Parret mødte hinanden i 1959, da de begge var i starten af 20'erne. Men der skulle gå næsten et årti, før de officielt kunne stå frem som et par.

Gennem ni år måtte de holde den royale romance hemmelig.

Flere politikere og Norges daværende regent, kong Haralds far, kong Olav V, var imod, at tronarvingen, Harald, kunne gifte sig med en borgerlig kvinde.

Sonja var datter af en manufakturhandler og havde ikke blåt blod i årene, men kronprinsen lod sin familie forstå, at kunne han ikke få sit livs kærlighed, så ville han aldrig gifte sig og føre slægten videre.

Kærligheden sejrede til sidst, og parret giftede sig den 29. august 1968.

Om hemmelighedskræmmeriet har dronning Sonja senere udtalt:

- Jeg tror ikke, at et menneske har godt af at være under et så stærkt pres over lang tid. Det tror jeg, man slider med resten af livet.

I 2016 fejrede kongeparret 25-året på tronen, og sidste år blev kongens og dronningens 80-års fødselsdage fejret med pomp og pragt.

Og selv om guldbrylluppet er et "stort personligt jubilæum", så foretrækker regentparret at markere dagen privat med den nærmeste familie.

Det fortalte de i et interview med den norske tv-station NRK i december.

På selve dagen har familien inviteret til en festgudstjeneste i Oslo Domkirke. Det er samme kirke, som parret blev viet i.

Kongen og dronningen vil blive eskorteret til og fra kirken i samme bil - en Lincoln Continental - langs samme rute, som de kørte for 50 år siden. Det oplyser kongehuset på sin hjemmeside.

Kongeparret er forældre til prinsesse Märtha Louise og kronprins Haakon, som også har brudt med traditionerne og i perioder fået nordmændene til at spørge, hvor meget monarkiet kan bære.

I 2001 giftede kronprinsen sig med den fraskilte Mette-Marit, der havde en lille søn fra et tidligere forhold. Og knap var de kritiske røster forstummet, før storesøster Märtha Louise hævdede, at hun kunne tale med engle.

Hun blev i 2016 skilt fra sin mand, Ari Behn, ligesom hun har frasagt sig apanagen og titlen af kongelig højhed.

Kongen og dronningen er fortsat aktive og deltager i offentlige begivenheder både i indland og udland. Det på trods af at Kong Harald et par gange siden årtusindskiftet har måttet lade sig indlægge.

I 2003 fik han konstateret blærekræft, som han blev opereret for, og to år senere gennemgik han en hjerteoperation. I 2017 var han indlagt for en infektion.

/ritzau/