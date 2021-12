Kongressen anbefaler at sigte Trumps tidligere stabschef

Repræsentanternes Hus har ved en afstemning anbefalet, at Mark Meadows skal sigtes for foragt for Kongressen.

Repræsentanternes Hus i USA har stemt for at anbefale, at Mark Meadows, der er tidligere stabschef for ekspræsident Donald Trump, skal sigtes for foragt for Kongressen.

Meadows kan dermed risikere at blive retsforfulgt for at have nægtet at samarbejde fuldt ud med et undersøgelsesudvalg omkring et dødeligt stormløb mod Kongressen 6. januar.

Afstemningen lød på 222 mod 208 stemmer. Kun to republikanere støttede anbefalingen.

Justitsministeriet i USA skal nu tage stilling til, om der skal rejses tiltale.

/ritzau/Reuters