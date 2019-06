Kongressen er splittet i opgør om grænsehjælp

Demokrater vil sende humanitær milliardpakke til migrantbørn, som er "sultne, beskidte, syge og bange".

Den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, kritiserer i stærke vendinger situationen ved USA's grænse til Mexico, hvor hendes parti ønsker at yde humanitær hjælp med en hjælpepakke til næsten 30 milliarder kroner.

Hjælpen skal blandt andet gå til migrantbørn, som er "sultne, beskidte, syge og bange".

Der har været adskillige rapporter om dødsfald blandt fattige indvandrere og om "stærkt forsømte børn" ved grænseovergange i Texas.

Men den humanitære hjælpepakke er omstridt, og der synes at være et flertal mod den i Senatet, hvor præsident Donald Trumps republikanske parti har flertallet.

Pakken er kommet gennem Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne har flertallet.

Republikanerne siger, at de overvejer en anden hjælpepakke med mere frihed til de institutioner, som ligger ved grænsen, og som har til opgave at hjælpe. Demokraternes version fastslog, at pengene kun kan anvendes til humanitær hjælp.

- Pengene kan ikke bruges til senge i detentioner, til en grænsemur eller til politirazziaer, siger demokraten Nita Lowey i Repræsentanternes Hus i en indirekte kritik af republikanernes hjælpepakke.

Pelosi siger til nyhedsbureauet AP, at hun håber et foto af en død migrant og hans døde datter på kun 23 måneder vil gøre indtryk på Trump-administrationens samvittighed.

Fotoet er dukket op mange steder på internettet i denne uge, og har vakt opmærksomhed i forbindelse med debatten om humanitær hjælp i Kongressen.

- Dette er eksempler på adfærd, som ligger uden for civiliseret menneskelig adfærd, siger Pelosi og understreger, at hun mener USA ignorerer dets forpligtelser over for menneskeheden".

Senatets flertalsleder, Mitch McConnell, siger, at hjælpepakken vil komme til behandling i Senatet onsdag. Hjælpepakken blev godkendt i Repræsentanternes Hus tirsdag.

Hvis pakken forkastes i Senatet, vil republikanerne behandle deres egen version af hjælpepakken.

