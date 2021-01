Trods voldsomme optøjer: Kongressen har bekræftet Joe Bidens valgsejr

Efter voldsomme optøjer afbrød processen, har Kongressen formelt godkendt resultatet af præsidentvalget.

Kongressen godkender formelt Joe Biden som USA's næste præsident efter at have optalt og godkendt valgmandsstemmerne fra de enkelte delstater.

306 valgmænd går til Joe Biden, mens den afgående præsident Donald Trump har fået 232 valgmænd.

Det erklærer den afgående vicepræsident Mike Pence i Kongressen, hvorefter flere medlemmer bryder ud i bifald.

Processen blev afbrudt onsdag aften dansk tid, da hundredvis af Trump-tilhængere trængte ind i Kongressen.

Fire personer er ifølge politiet blevet dræbt under urolighederne, mens 52 er blevet anholdt.

Efter flere timers kaos kom der igen kontrol over situationen, og politikerne i Kongressen kunne natten til torsdag genoptage arbejdet med at godkende valgresultatet.

Republikanske medlemmer af Repræsentanternes Hus forsøgte undervejs at gøre indsigelser mod valgresultatet i flere delstater, herunder Pennsylvania.

Når der gøres indsigelser mod valgresultatet i en delstat, får Repræsentanternes Hus og Senatet to timer til hver for sig at debattere indsigelserne.

Samtlige indsigelser blev stemt ned af de to kamre i Kongressen, hvorfor resultatet af valgmandsstemmerne som forventet blev godkendt.

Trump har efterfølgende i en erklæring, som hans talsmand har delt på Twitter, lovet, at der vil ske en fredelig overdragelse af magten 20. januar.

/ritzau/