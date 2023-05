Kongressen i USA udspørger AI-chef om kunstig intelligens

Kongressen i USA beder tirsdag ChatGPT-skaberen Sam Altman om råd til, hvordan man bedst lovgiver om brugen af kunstig intelligens, efter at teknologien for alvor tog verden med storm ved udgangen af sidste år.

Sam Altman, som er administrerende direktør for OpenAI, der har skabt den populære chatrobot, skal høres af Senatets Udvalg for den Dømmende Magt.

Udvalgets formand, demokraten Richard Blumenthal, som er valgt for delstaten Connecticut, skrev i forbindelse med indkaldelsen af Altman, at høringen var første skridt på vejen mod at føre tilsyn med kunstig intelligens' kraftfulde teknologi.

- Kunstig intelligens har akut brug for regler og sikkerhedsforanstaltninger, som kan rettes mod dets umådelige potentiale og faldgruber, skrev han.

- Jeg glæder mig til at arbejde sammen med mine kolleger om at udforske fornuftige standarder og principper, som kan hjælpe os med at navigere dette ukendte territorium.

Republikanske Josh Hawley, som også sidder i udvalget, skrev i den forbindelse, at høringen er et "kritisk første skridt mod at forstå, hvad Kongressen bør foretage sig".

- Kunstig intelligens bliver transformativ på måder, som vi ikke engang kan forestille os, med implikationer for amerikanske valg, arbejdspladser og sikkerhed, skrev han.

Ud over Sam Altman skal også Christina Montgomery høres. Hun er vicepræsident for techfirmaet IBM, som også arbejder med kunstig intelligens.

Også Gary Marcus, professor emeritus i datalogi ved New York Universitet, skal høres af Senatet.

Siden ChatGPT blev lanceret i november sidste år, har chatbotten både mødt massiv hyldest og kritik.

Skeptikere nævner blandt andet den massive dataindsamling, som er nødvendig for at chatbotten kan fungere. Der har også været bekymringer om, hvorvidt ChatGPT kunne ende med at koste arbejdspladser.

