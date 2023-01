Kongressen nærmer sig afstemning om Pelosis efterfølger

Der stemmes tirsdag om, hvorvidt republikanske Kevin McCarthy skal have magtfuld post i amerikansk politik.

De nyvalgte medlemmer af Repræsentanternes Hus - det ene kammer i USA's Kongres - skal tirsdag afgøre, om republikanske Kevin McCarthy skal vælges som ny formand for Repræsentanternes Hus.

Det sker ved en afstemning, der er imødeset med spænding i USA.

Republikanerne sikrede sig ved midtvejsvalget i november flertallet i Repræsentanternes Hus. Dermed står de også til at indtage den magtfulde formandspost, som demokratiske Nancy Pelosi har forladt.

Formanden for Repræsentanternes Hus er tredjehøjest i det politiske hierarki i USA. Kun præsidenten og vicepræsidenten er højere.

Artiklen fortsætter under annoncen

På trods af det republikanske flertal er det ikke givet, at McCarthy vinder tirsdagens afstemning. Han har nemlig mødt modstand fra flere partikolleger, der ikke nødvendigvis har tænkt sig at stemme på ham.

Der er i alt 435 pladser i Repræsentanternes Hus. Republikanerne har flertallet med 222 pladser, mens Demokraterne har 213 pladser.

Siden midtvejsvalget er et enkelt medlem - Donald McEachin - død. Derfor stemmer kun 434 medlemmer ved tirsdagens afstemning.

McCarthy har dog stadig brug for 218 stemmer for at sikre sig posten.

/ritzau/