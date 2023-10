Kongressen sender budgetforlængelse til Joe Bidens skrivebord

En omfattende amerikansk krise er midlertidigt afværget, efter at Repræsentanternes Hus lørdag blev enig om en forlængelse af USA's statsbudget.

Natten til søndag har Kongressens andet kammet, Senatet, også godkendt forlængelsen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Godkendelsen skete helt som forventet i Senatet, hvor Demokraterne sammen med venstreorienterede løsgængere kan samle et flertal.

Den største forhindring var Repræsentanternes Hus, hvor der ud over de sædvanlige uenigheder mellem demokrater og republikaner også er åben krig internt blandt de republikanske medlemmer.

Forlængelsen af budgettet skal nu forbi den amerikanske præsident, Joe Biden, som skal underskrive det.

Repræsentanternes Hus vedtog lørdag aften dansk tid i sidste øjeblik et forslag om at forlænge budgettet med 45 dage.

Det skete med stemmerne 335 mod 91.

Avisen The New York Times konstater, at det er en "forbløffende" udvikling.

Ifølge avisen indeholder den midlertidige budgetpakke penge til katastrofehjælp i USA, men ingen penge til Ukraine.

En statslig nedlukning af 100.000 af arbejdspladser ser dermed ud til at være afværget. En lang række statslige arbejdspladser, herunder lønninger til soldater i hæren, ville blive ramt, hvis ikke Repræsentanternes Hus kunne godkende en forlængelse inden midnat amerikansk tid.

Reglen er, at der senest 1. oktober skal være et budget, ellers er der ikke penge til at holde staten kørende.

En nedlukning ville have været den første siden 2019.

Den ville have ramt statsfunktioner, som ikke vurderes at være kritiske, og vil blandt andet betyde, at hundredtusindvis af føderalt ansatte ville få udskudt udbetalingen af deres løn.

Den ville også have medført, at folk ikke kunne få mulighed for at komme ind i nationalparker.

