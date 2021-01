Kongressens betjente var for få og ikke klædt på til kamp

På et møde forud for onsdagens uro ved Kongressen blev et tilbud fra Pentagon om yderligere hjælp afvist.

Efter onsdagens angreb på Kongressen i Washington D.C. spørger mange, hvordan det kunne gå så galt, og hvad der gik galt med sikkerheden ved kongresbygningen.

NBC News skriver, at Kongressens politi - en styrke på 2000 mand, som har til ansvar at beskytte Kongressen - ikke formåede at indsætte nok betjente. Betjentene var heller ikke var iført det nødvendige udstyr til at kunne håndtere optøjer.

Embedsmænd fra det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, oplyste torsdag, at embedsmænd fra Washington D.C. samt føderale politimyndigheder forud for onsdag, hvor urolighederne fandt sted, havde anmodet om moderat støtte fra Nationalgarden. Man forventede ikke omfattende vold.

På den baggrund indvilgede Pentagon i at bidrage med 300 ubevæbnede soldater. Deres job var hovedsageligt for at hjælpe ved trafikale kontrolposter og i undergrundsstationer.

Ifølge Pentagon selv tilbød forsvarsministeriet under et planlægningsmøde søndag at bistå med endnu flere soldater fra Nationalgarden. Men det blev afvist.

- Vi blev informeret om, at der ikke var brug for yderligere støtte fra forsvarsministeriet, siger talsmand for Pentagon Jonathan Hoffman ifølge NBC News.

NBC News har tidligere beskrevet, at onlinefora, som er populære blandt højreekstreme aktivister, var fyldt med trusler og forventninger om vold i dagene op til onsdag.

Kongresmedlem Tim Ryan fortæller, at han i dagene op til onsdag, hvor Kongressens medlemmer skulle samles og godkende Joe Bidens valgsejr, havde spurgt de folk, som varetager sikkerheden i Kongressen, om de havde alt det, de havde brug for.

- Jeg havde spurgt den mødeansvarlige og chefen for Kongressens politi. De forsikrede mig om, at alle forholdsregler var blevet taget, og at vi havde mandskab nok til at kunne holde folk væk fra Kongressen, siger demokraten Tim Ryan til NBC News.

Men det, der skete i stedet, var en sikkerhedsbrist, som førte til det, en føderal embedsmand beskrev som "den mørkeste dag siden 11. september 2001".

Torsdag meddelte en talskvinde for politiet, at Steven Sund, chefen for Kongressens Politi, trækker sig med virkning fra 16. januar.

/ritzau/