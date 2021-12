Kongresudvalg anbefaler at sigte Trumps tidligere stabschef

Mark Meadows, der er tidligere stabschef for ekspræsident Donald Trump, skal sigtes for at udvise foragt for Kongressen i USA.

Det anbefaler det udvalg i Repræsentanternes Hus, som undersøger et dødeligt stormløb mod Kongressen i Washington D.C. den 6. januar.

Meadows er flere gange blevet indkaldt til vidneforklaringer foran udvalget vedrørende stormløbet. Men det har han afslået, på trods af at han er blevet stævnet.

Han har angiveligt også videregivet nogle oplysninger, som udvalget har anmodet om, ligesom at han har tilbageholdt mange dokumenter.

Meadows hævder, at dokumenterne er beskyttede, fordi han har arbejdet for præsidenten.

Kongresudvalget, der består af syv demokrater og to republikanere, har enstemmigt godkendt en rapport, der anbefaler at sigte Meadows for foragt for Kongressen.

Stormløbet 6. januar var det værste angreb mod en amerikansk regeringsinstans siden 1812. Og det er den eneste gang i USA's historie, at der ikke har fundet en fredelig magtoverdragelse sted.

Fem personer mistede livet, og godkendelsen af demokraten Joe Biden som præsident blev forsinket med flere timer.

/ritzau/Reuters