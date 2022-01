Kongresudvalg pønser på at afhøre Pence om stormløb

USA's tidligere vicepræsident Mike Pence vil blive sandsynligvis blive bedt om frivilligt at vidne for det udvalg, der efterforsker stormløbet mod Kongressen 6. januar 2021.

Det siger udvalgets formand, Bennie Thompson, til det amerikanske medie NPR.

Udvalget skal ifølge Thompson drøfte en mulig invitation af Pence på et møde i næste uge.

- Jeg tror, du kan forvente det inden udgangen af måneden, siger Thompson, om hvornår Pence kan forvente at blive spurgt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Daværende præsident Donald Trump forsøgte at presse Mike Pence til ikke at godkende Joe Bidens valgsejr.

Trump opfordrede således Pence til at afvise resultaterne fra nogle af de vigtige delstater, der faldt ud til Bidens fordel ved valget i november 2020.

Som vicepræsident var det Pences opgave at præsentere Kongressen for valgets udfald og give den endelige godkendelse af Bidens sejr, hvilket han gjorde.

Pence sagde, at han ikke havde magten til at afvise valgresultatet, og beskrev sin rolle i Kongressens officielle blåstempling af valgresultatet som hovedsagelig ceremoniel.

Det er uvist, om det særlige udvalg vil forsøge at tvinge Mike Pence til at vidne i form af en stævning, hvis han afviser at møde op frivilligt.

Det siger demokraten Adam Schiff, der er medlem af udvalget, til tv-stationen CNN.

- Mike Pence ved ting, som kun Mike Pence kender til, og det ville være meget vigtigt for at fuldføre vores arbejde, siger Schiff om muligheden for at udspørge den tidligere vicepræsident.

Udvalgsformand Bennie Thompson har før sagt, at Mike Pence var i direkte livsfare under de kaotiske begivenheder for lidt over et år siden, da tusindvis af Trumps tilhængere tiltvang sig adgang til kongresbygningen.

- Hans liv var i fare. Der var folk, som fik galger sat op på græsplænen angiveligt for at hænge vicepræsidenten.

Op til stormløbet havde Donald Trump i en tale til tilhængere gentaget sin udokumenterede påstand om, at valgsvindel lå bag Bidens sejr.

Trump sluttede talen af med at opfordre menneskemængden til at marchere mod Kongressen.

/ritzau/