Kongresudvalg vil have forklaring fra Trumps eksrådgiver

McGahn er et afgørende vidne, hvis kongresudvalg skal undersøge Mueller-rapport nærmere, siger udvalgsformand.

Præsident Donald Trumps tidligere rådgiver Don McGahn er indkaldt til at afgive forklaring for et kongresudvalg.

Det skal ske for at give udvalget mulighed for at undersøge påstande om, at Trump muligvis forsøgte at hindre efterforskningen af, om hans valgkampagne samarbejde med Rusland op til valget i 2016.

Demokraten Jerrold Nadler, der er formand for retsudvalget i Repræsentanternes Hus, mener, at McGahn er et "afgørende vidne", hvis man skal undersøge påstandene i rapporten fra den særlige anklager Robert Mueller.

Mueller fandt ikke beviser for, at Trump har haft et decideret samarbejde med Rusland.

Men det fremgår af rapporten, at Trump i flere tilfælde forsøgte at komme på tværs af undersøgelsen.

Nadler stævnede fredag det amerikanske justitsministerium. Han forlanger, at ministeriet senest 1. maj udleverer den fulde rapport til retsudvalget i det demokratisk kontrollerede kammer i Kongressen.

Rapporten fra den særlige anklager Robert Mueller blev torsdag offentliggjort efter næsten to års arbejde. Der er dog tale om en redigeret version, hvor adskillige passager er overstreget.

/ritzau/Reuters