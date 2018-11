Konsekvenser af Muellers efterforskning

* Op mod 30 advokater, FBI-agenter og andre eksperter i finansiel kriminalitet og bedrageri arbejder på specialundersøgelsen.

* Muellers efterforskning har foreløbig ført til tiltaler rejst mod 32 personer. Heraf har flere fra præsident Donald Trumps indercirkel erklæret sig skyldige i blandt andet at lyve for FBI.

* Det er en broget gruppe af tidligere rådgivere fra Trumps kabinet og kampagne samt russiske statsborgere, der er tiltalt for at have deltaget i onlinepropaganda fra de såkaldte "Troll Farms".

* Trods tilståelser af kriminelle handlinger fra blandt andet hans tidligere personlige advokat, Michael Cohen, siger Trump og hans støtter, at efterforskningen er en "heksejagt" sat i værk af hævngerrige demokrater.

Kilder: Vox, CNN og AP.

/ritzau/