Konservativ mission mislykkes ved Italiens præsidentvalg

Efter knap en uges forhandlinger og fem afstemningsrunder er det fortsat ikke lykkedes for Italiens parlament at udpege landets næste præsident.

Det står klart efter endnu en afstemning fredag klokken 15.

Ved afstemningen forsøgte centrumhøjre-fløjen at samle sig om den konservative senatsformand, Elisabetta Casellati, som ny præsident.

Hun kommer fra Silvio Berlusconis parti, Forza Italia.

Artiklen fortsætter under annoncen

Missionen lykkedes dog ikke. Casellati fik 382 stemmer blandt de 1009 parlamentarikere og delegerede, der stemmer ved præsidentvalget. Det var et stykke fra de 505 stemmer, man skal have for at opnå flertal.

Det var centrumhøjre-blokken bestående af blandt andet Forza Italia, Liga og Italiens Brødre, der havde opfordret til at vælge Casellati.

Italiens parlament har siden mandag forsøgt at finde en afløser til 80-årige Sergio Mattarella, der forlader præsidentposten.

Præsidentembedet i Italien er mest ceremonielt med taler og formelle møder.

Det har dog stor betydning, hvis der skal træffes beslutninger om opløsning af parlamentet eller en ny premierminister - eksempelvis i politisk krisetid.

/ritzau/