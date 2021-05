Konservative beholder magten i Cypern trods pas-skandale

Regeringspartiet får flest stemmer ved søndagens valg i Cypern, hvor ultranationalister vinder frem.

Trods stor vrede i befolkningen over en række korruptionsskandaler formår Cyperns konservative regeringsparti, Disy, at bevare magten efter søndagens parlamentsvalg.

Det viser de foreløbige resultater, efter at 99,5 procent af stemmerne er talt op, skriver nyhedsbureauet dpa.

Disy vinder 27,8 procent af stemmerne og forbliver det største parti i parlamentet.

Det næststørste parti bliver det kommunistiske Akel, der får 22,3 procent.

Begge partier går cirka tre procentpoint tilbage sammenlignet med det seneste parlamentsvalg i 2016.

- Vi indrømmer, at vi ikke kunne overbevise folket om, at vi adskiller os fra de andre, siger Akels partisekretær, Andros Kyprianou, ifølge dpa.

Ind på en tredjeplads kommer centrumpartiet Diko med 11,3 procent af stemmerne.

Imens får det ultranationalistiske parti Elam opbakning fra syv procent og fordobler dermed sit antal af pladser i parlamentet fra to til fire.

Det nystiftede parti Demokratisk Front får opbakning fra fire procent.

Lederen af det konservative regeringsparti Disy, Averof Neophytou, siger, at resultatet viser, at vælgerne har stemt "imod uansvarlig populisme", og at det nu er tid for hans parti til at rulle ærmerne op og komme i arbejde.

- Vi vil bevise vores værd over for alle, der stemte på os, og vinde dem, vi tabte, tilbage, siger han ifølge dpa.

Sidste år blev Cypern ramt af en stor skandale, da det kom frem, at det var muligt for udenlandske statsborgere at købe sig til et cypriotisk pas for en pris svarende til omkring 16 millioner kroner.

Ordningen blev dog stoppet, efter at det kom frem, at et medlem af familien bin Laden havde købt et pas. Også flere tusinde russiske kunder med forbindelse til regeringen havde købt et pas.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Godt 550.000 mennesker er stemmeberettigede Cypern, hvor i alt 658 kandidater fra 15 partier konkurrerer om de 56 pladser i parlamentet. Der bor cirka 1,2 millioner mennesker i Cypern.

/ritzau/