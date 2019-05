Konservative og socialister slås om taktstok i EU-Parlament

Socialdemokraterne mener, at EU-Parlamentets konservative har mistet den naturlige ret til at lede.

De to store tabere i søndagens valg til EU-Parlamentet er allerede begyndt at skændes om, hvem der skal svinge taktstokken - blandt andet når topposterne skal fordeles i EU.

Det er den konservative gruppe, EPP, og den socialdemokratiske gruppe, S, som ifølge tidlige prognoser begge har kurs mod markant tilbagegang, og de vil miste det flertal, som de før kunne samle.

- Det ser ud til, at EPP kan blive største gruppe i parlamentet. Det er jeg glad for at kunne konstatere, siger viceformand i EPP, Esther de Lange, trods det tilsyneladende nederlag.

Hun siger, at partiet "fortsat har retten til at tage føringen" i de kommende forhandlinger.

Det er socialdemokraterne i gruppen S ikke enige i.

Formand Udo Bullmann mener, at EPP ikke længere har styrken "til at lede" med det nederlag, som tegner sig.

- De kan ikke længere hævde at have et naturligt monopol, siger Udo Bullmann på et pressemøde i EU-Parlamentet.

Den tidlige prognose er baseret på en blanding af valgstedsmålinger og målinger i medlemslandene før valget.

/ritzau/