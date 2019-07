Konservative står til at feje Tsipras af tronen i Grækenland

Det konservative Nyt Demokrati får mindst 155 af de 300 pladser i Grækenlands parlament, viser målinger.

Det konservative parti Nyt Demokrati står til sejr ved Grækenlands valg søndag.

Det viser valgstedsmålinger lavet i fællesskab for de private og offentlige tv-stationer.

Partiet får mellem 38 og 42 procent af stemmerne. Det ser ud til at kunne veksles til et absolut flertal på mellem 155 og 167 af de i alt 300 pladser i parlamentet.

Det venstreorienterede nuværende regeringsparti Syriza står til mellem 26,5 og 30,5 procent. Det viser målingerne ifølge nyhedsbureauet Reuters og den græske netavis Kathimerini.

Hvis optællingen bekræfter tallene, kan Syriza regne med at få mellem 77 og 82 pladser i parlamentet.

Meningsmålinger forud for søndagens valg gav Nyt Demokrati og partiets leder, Kyriakos Mitsotakis, et forspring på omkring ti procentpoint over Syriza. Syriza ledes af premierminister Alexis Tsipras.

Hovedårsagen til Syrizas valgnederlag er økonomien, siger politisk analytiker Theodore Couloumbis.

- I de seneste fire og et halvt år har folk ikke oplevet nogen fremgang. Tværtimod var der nedskæringer i løn og pensioner, siger han til Reuters.

Blandt de øvrige partier ser centrum-venstrepartiet Bevægelse for Forandring ud til at få 6-8 procent af stemmerne. Kommunisterne (KKE) står ifølge valgstedsmålingerne til at få 5-7 procent.

Flere andre små partier balancerer omkring spærregrænsen på tre procent. Det gælder blandt andet Gyldent Daggry på den yderste højrefløj. De står til et sted mellem 2,8 og 4,8 procent, skriver Kathimerini.

Det græske valgsystem giver det største parti en slags bonus på 50 pladser i parlamentet. Det betyder, at valgets vinder ofte kan danne regering alene.

Den første officielle prognose ventes offentliggjort omkring klokken 20 dansk tid, skriver Kathimerini.

/ritzau/