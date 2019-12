Konservative tager sidste sæde ved britisk valg

Sidste valgkreds i det sydvestlige London er fredag eftermiddag blevet optalt. Konservative tog sidste sæde.

Sidste sæde ved det britiske valg er blevet fordelt og går til Det Konservative Parti.

Partiet med Boris Johnson i front vinder dermed stort med 365 sæder og har absolut flertal på 80 i Underhuset.

Oppositionspartiet Labour fik 203 pladser, Det Skotske Nationalparti fik 48 pladser, og Liberaldemokraterne sikrede sig 11 pladser.

Øvrige partier tog de sidste 23 sæder fordelt mellem blandt andet Det Demokratiske Unionistparti, Plaid Cymru og De Grønne.

I alt blev 650 sæder fordelt ved valget.

Den sidste valgkreds, der manglede at blive opgjort, var St. Ives i det sydvestlige England. Ifølge BBC var resultatet forsinket på grund af dårligt vejr.

Fredag morgen stod det klart, at de konservative og Boris Johnson var klare vindere. I sin sejrstale fredag morgen sagde Johnson, at Storbritannien vil forlade EU 31. januar.

Det bliver gentaget ved Johnsons tale foran sin tjenestebolig i Downing Street 10 i London fredag eftermiddag. Her takker han samtidig for støtter og lover, at regeringen vil arbejde i døgndrift for at betale tilliden tilbage.

Derefter taler han til dem, der ikke har stemt Det Konservative Parti, og som ønskede, at Storbritannien blev i EU. Han lover dem, at Storbritannien vil forhandle med EU som gode venner og ligesindede.

- I skal vide, at regeringen aldrig vil ignorere jeres gode og positive varme følelser og sympati over for de andre nationer i EU, siger Boris Johnson.

Han understreger samtidig, at han vil forsøge at samle nationen.

Omvendt led Labour med leder Jeremy Corbyn et knusende nederlag ved valget med 203 mandater, som er det største nederlag siden 1935.

Corbyn har desuden taget konsekvensen fredag, hvor han melder sin afgang som partileder i starten af det nye år.

