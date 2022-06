Konservative topministre står bag Johnson ved afstemning

Flere af Boris Johnsons ministre har erklæret deres støtte til den britiske premierminister forud for en tillidsafstemning mandag aften.

Det skriver det britiske medie BBC.

Blandt Johnsons støtter er finansminister Rishi Sunak, udenrigsminister Liz Truss og Dominic Raab, der er vicepremierminister og justitsminister.

Sunak er en af regeringens mest profilerede ministre.

- Lige fra vaccineudrulningen til vores svar på russisk aggression har premierministeren vist det stærke lederskab, som vores land har brug for.

- Jeg støtter ham i dag og vil fortsætte med at støtte ham, mens vi fokuserer på at styrke økonomien, på at håndtere stigende forbrugspriser og på at af styr på efterspillet fra corona, skriver Sunak på Twitter.

Liz Truss skriver på Twitter, at Johnson har hendes støtte "100 procent". Hun opfordrer samtidig andre konservative til også at støtte premierministeren.

Ifølge BBC's politiske redaktion har 18 ministre hidtil meddelt, at de står bag Boris Johnson. I alt har 50 konservative parlamentsmedlemmer - herunder Johnson selv - mandag formiddag udtrykt deres støtte til premierministeren.

Tallet ventes at stige i løbet af dagen frem mod den hemmelige afstemning.

Mandagens tillidsafstemning er udløst, efter at mindst 54 - svarende til over 15 procent - af de konservative parlamentsmedlemmer har afleveret et brev til Graham Brady. Han er formand for 1922-komitéen.

1922-komitéen består af konservative parlamentarikere, der ikke har ministerposter eller andre ledende poster.

De konservative parlamentsmedlemmer, der opfordrer til at holde en tillidsafstemning, er ikke forpligtet til at give sig til kende.

Johnson har længe været i stærk modvind efter skandalen, der har fået navnet partygate. Sagen handler om brud på coronaretningslinjer i forbindelse med fester i de britiske regeringskontorer.

I slutningen af maj blev en rapport om sagen offentliggjort, og her blev ansvaret placeret hos landets øverste ledelse.

De omstridte fester fandt sted, mens resten af landet var lukket ned. På det tidspunkt var det ikke tilladt at samles flere end to mennesker.

Mandagens tillidsafstemning finder sted mellem klokken 19 og 21 dansk tid.

