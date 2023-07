Konservativt parti størst i Spanien: Svære forhandlinger venter

Leder af det konservative parti Partido Popular (PP) Alberto Nunez Feijoo har natten til mandag erklæret valgsejr i Spanien.

Med 99 procent af stemmerne talt op står partiet til at blive det største, skriver nyhedsbureauet AFP. Partiet får 136 mandater. Det er en solid fremgang på hele 47 mandater mere end ved forrige valg i november 2019.

- Som repræsentant for det parti, der har fået flest mandater, mener jeg, det er min pligt at forsøge at danne en regering, siger Alberto Nunez Feijoo.

Et flertal kræver mindst 176 af de 350 pladser i parlamentets underhus.

Alberto Nunez Feijoo og hans parti skal derfor hente opbakning fra den øvrige højrefløj for at kunne danne regering. Nærmere bestemt er det højrefløjspartiet Vox og dets mandater, der er interessante for PP.

Men de to partier står ikke til at kunne samle de nødvendige 176 mandater, da Vox er gået 19 mandater tilbage i forhold til valget i 2019 og har fået 33 mandater. Det giver de to partier 169 plader i underhuset.

På den baggrund konstaterer Spaniens socialistiske premierminister, Pedro Sanchéz, at højrefløjen har fejlet.

- Den tilbageskuende blok, som ville tilbagerulle alle de fremskridt, vi har stået for de sidste fire år, har fejlet.

- Den regressive blok bestående af Partido Popular og Vox blev slået, siger Pedro Sanchéz fra Socialistpartiets (PSOE) hovedkvarter i Madrid.

PSOE har fået 122 mandater. Sumar, der ligger til venstre for PSOE, har ifølge den spanske avis El Pais fået 31 mandater.

Tilsammen har de to venstrefløjspartier dermed 153 mandater.

Da ingen af de to blokke kan danne et flertal på baggrund af stemmerne til de fire største partier, er der udsigt til svære regeringsforhandlinger.

Der er også valgt flere små midterpartier ind i parlamentet, men det er foreløbig uklart, hvem de vil støtte.

/ritzau/AFP