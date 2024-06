Konservativt parti ser ud til at løbe med valgsejr i Bulgarien

Centrumhøjrepartiet Gerb står til 23,65 procent af stemmerne og dermed en sejr ved Bulgariens parlamentsvalg, som blev afholdt søndag.

Det viser en prognose, hvor 64,06 procent af stemmerne er talt op ifølge Reuters.

Dermed ser det ud til, at partiet skal ud og finde en koalitionspartner at danne regering med.

Nummer to ved det bulgarske valg ser ud til at blive MRF med 15,89 procent af stemmerne. MRF er et parti, der repræsenterer det tyrkiske mindretal i landet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mens reformpartiet PP med 15,08 procent af stemmerne ser ud til at blive det tredje største parti.

Det er sjette gang på tre år, at de bulgarske vælgere er blevet bedt om at gå til stemmeurnerne for at vælge et nyt parlament.

Der var 22 partier og 11 koalitioner på stemmesedlen søndag.

Gerb har den tidligere premierminister Boyko Borissov i spidsen.

Partiet er i alliance med partiet De Forenede Demokratiske Kræfter (SDS), mens PP er i koalition med partiet Demokratisk Bulgarien (DB).

Artiklen fortsætter under annoncen

Valget vil afgøre, om der fortsat skal sidde en provestlig regering i Bulgarien.

Både Gerb og PP ønsker at fortsætte den provestlige kurs.

/ritzau/