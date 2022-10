Konspiratoren Alex Jones skal betale kæmpeerstatning

Konspirationsteoretikeren Alex Jones skal betale 965 millioner dollar eller 7,4 milliarder kroner til folk, der har lidt skade af hans løgne om massakren på den amerikanske skole Sandy Hook Elementary.

Det har et nævningeting afgjort ifølge Huffington Post.

Det er anden gang, at Alex Jones bliver dømt for at have udbredt historier om, at massakren på skolebørn i delstaten Connecticut aldrig fandt sted.

Men det var en langt mindre erstatning, han blev pålagt første gang - nemlig hvad der samlet svarer til 358,5 millioner danske kroner.

På skolen i Sandy Hook i delstaten Connecticut skød og dræbte en 20-årig mand i december 2012 26 mennesker. 20 af dem var skolebørn i alderen fra seks til syv år.

Alex Jones har påstået, at de etablerede medier og tilhængere af våbenkontrol havde fabrikeret tragedien, og at skyderiet var iscenesat med skuespillere.

Den højreorienterede konspirationsteoretiker fik kort efter lukket sine konti på sociale medier som Twitter og YouTube.

Han har senere anerkendt, at massakren fandt sted. Han har også sagt, at det var "skørt" af ham gentagne gange at påstå, at skyderiet var et fupnummer.

Det er efterladte familiemedlemmer til børn og ansatte på Sandy Hook, der har sagsøgt Jones. Under retssagen afgav flere af dem forklaring.

Her fortalte de om, hvordan Jones' årti lange kampagne har forværret deres sorg. Samtidig har flere af dem oplevet chikane fra Alex Jones' følgere.

Blandt forældrene til de dræbte børn er Neil Heslin og Scarlett Lewis. De mistede deres dengang seksårige søn i skyderiet. De har i årevis modtaget dødstrusler fra følgere, der troede på de falske påstande om, at forældrene løj om deres søn.

/ritzau/