Kontroversen om pave Pius XII

Pave Pius XII har både tilhængere og kritikere.

* Vatikanet og hans støtter:

- Han hjalp med at redde tusindvis af jøder ved at skjule dem i religiøse institutioner i Rom.

- Han arbejdede bag scenen med at bekæmpe nazisme og tilskynde religiøse institutioner til at skjule jøder.

- Pavens afvisning af at kritisere og angribe nazisterne mundtligt hindrede gengæld mod katolikker i Europa.

* Kritikere:

- Han forblev tavs den 16. oktober 1943, da tusindvis af jøder i Rom blev hentet af nazisterne i en ghetto nær Vatikanet.

- Der er ingen skriftlige beviser på, at Pius XII var ansvarlig for, at katolske kirker skjulte jøder.

- Han regnede Nazityskland som et bolværk mod kommunismen, som han regnede for en større trussel mod de kristne.

- Han var måske modstander af Hitlers antisemitisme, men han var også et produkt af den traditionelle, antijødiske katolske lære, der var fremherskende frem til Det Andet Vatikanråd fra 1962 til 1965.

Kilder: euronews.com, AFP

/ritzau/