Kontroversiel gasledning står klar efter flere års strid

Den omstridte gasledning Nord Stream 2, der går fra Rusland til Tyskland, er fredag morgen blevet fuldt ud færdigbygget og kan snart tages i brug.

Det oplyser det russiske energiselskab Gazprom i en meddelelse.

Gazprom er den nominerende aktør i det omfattende energiprojekt.

- Konstruktionen af Nord Stream 2 blev fuldt ud færdiggjort i morges klokken 08.45 lokal tid, lyder det fra Gazprom.

Gasledningen består af et todelt rørsystem og løber fra russiske Vyborg til Tyskland gennem blandt andet dansk farvand ved Bornholm.

Den ene del af rørsystemet ventes at kunne tages i brug i oktober.

Den omdiskuterede gasledning har ført til stridigheder mellem USA og Tyskland i årevis. Den amerikanske regering har længe ment, at Europa med den nye gasledning vil blive for afhængig af gas fra Rusland.

I juli blev den tyske og amerikanske regering dog enige om en aftale.

De to lande har aftalt at gribe ind, hvis Rusland bruger gas som et strategisk våben eller i yderligere grad handler aggressivt over for Ukraine.

Nord Stream 2 skal i alt levere 55 milliarder kubikmeter gas om året. Ifølge selskabet bag vil det være nok til at levere gas til 26 millioner hjem.

Byggeomkostningerne til den 1230 kilometer lange rørledning anslås at være på over 10 milliarder euro (cirka 75 milliarder danske kroner).

Halvdelen af rørledningen er finansieret af den russiske energigigant Gazprom og den anden halvdel af de fem europæiske selskaber OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper og Shell.

/ritzau/AFP