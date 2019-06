Kontroversiel senatskandidat stiller op igen i Alabama

Roy Moore, der overraskende tabte senatsvalget i ærkekonservative Alabama i 2017, vil prøve lykken igen.

Den udskældte tidligere republikanske senatskandidat Roy Moore stiller op igen ved senatsvalget i Alabama i 2020.

Det har han meddelt torsdag, skriver nyhedsbureauet AP.

Moore tabte uventet valget 12. december i den ærkekonservative stat til demokraten Doug Jones.

Moores kampagne blev for alvor afsporet, da Washington Post afslørede, at han tidligere som offentlig anklager angiveligt har forulempet mindreårige og unge kvinder seksuelt.

- Jeg vil stille op til senatsvalget i 2020. Kan jeg vinde? Ja, jeg kan vinde, lød det fra den 72-årige tidligere dommer.

Han har i længere tid offentligt leget med tanken om at genopstille. Hans mulige kandidatur er blevet mødt med massiv modstand fra hans republikanske partifæller.

Højtstående partifolk bebrejder ham for at tabe et valg, som enhver republikaner burde have vundet med lethed.

Moore har aldrig erkendt valgnederlaget i 2017, da han påstår, at det skyldtes valgsvindel. Kun 20.000 stemmer adskilte ham fra Doug Jones.

Det var første gang i over 25 år, at en demokrat har vundet en plads i senatet fra Alabama.

/ritzau/