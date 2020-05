Kontroversiel strateg

* Dominic Cummings blev berømt i Storbritannien som "arkitekten" bag den sejrende "Leave"-kampagne i afstemningen om brexit i 2016.

* Han kommer fra det nordøstlige England og har studeret på universitetet i Oxford, hvor han dimitterede med topkarakter.

* Da Johnson overtog posten som premierminister i sommeren 2019, ansatte han Cummings som rådgiver. Siden har han fået meget magt i Downing Street.

* Cummings fik også æren for forløbet frem til parlamentsvalget i december 2019, hvor Boris Johnson og de konservative vandt en knusende sejr.

* Tidligere arbejdede han for lobbygruppen Business for Sterling, for den daværende konservative partileder Iain Duncan Smith og for Michael Gove, en anden konservativ topfigur.

* Han er ideologisk set ifølge eget udsagn hverken konservativ eller liberal. Men han er inkarneret EU-skeptiker.

Kilder: Reuters, BBC.

/ritzau/