Kopihandel koster EU-lande 111,5 milliarder kroner årligt

Salg af kopivarer medfører milliardtab for EU-lande. Kriminelle grupper står bag, viser EU-rapport.

Hvert år mister EU-lande op til 111,5 milliarder kroner på grund af salg af kopivarer.

Det skyldes lavere direkte og indirekte skatter, som ikke bliver betalt af de ulovlige producenter.

Det viser en analyse fra EU's agentur for intellektuel ejendomsret (EUIPO), som onsdag offentliggør en rapport sammen med EU's politienhed, Europol.

Det er især kosmetik- og hygiejnebranchen, som mister meget af omsætningen på kopihandel.

Branchen mister i EU cirka 14,1 procent - 71,4 milliarder kroner - af omsætningen hvert år.

I Danmark er tallet 16,1 procent, hvilket svarer til en milliard kroner i tabt omsætning årligt.

Det skyldes, at det er let at kopiere disse produkter, siger Lars Holm Nielsen, som er chef for regelforenkling i Dansk Industri.

- Det er ikke svært at fremstille kosmetiske produkter og sætte et label på, som minder om et originalt produkt.

- Det ligner måske tilforladelige produkter, men de kan have både sundheds- og sikkerhedsrisici og være utrolig farlige, siger han.

Rapporten viser, at det i høj grad er organiserede kriminelle grupper, som står bag handlen med kopivarer.

Og det er et stort problem, mener Barbara Suhr-Jessen, som er sektionschef i Patent- og Varemærkestyrelsen.

- Kopihandel er et direkte angreb på mange danske virksomheder, der driver en ordentlig og succesrig forretning. Når handlen med kopivarer samtidig viser sig at trække tråde til organiseret kriminalitet, understreger det blot sagens alvor endnu mere.

- Der er tilsyneladende tale om en skruppelløs jagt efter profit, som også rammer forbrugerne, der ofte ikke er klar over, at de er med til at understøtte kriminelle bagmænd, når de køber kopivarer, siger hun.

Men det kan være utrolig svært at komme de kriminelle grupper til livs, mener Lars Holm Nielsen.

- Der er store leverandører i det her, og kriminelle grupper som i vid udstrækning lever af det.

- Det kræver en stærk myndighedsindsats, men hvis grupperne er i lande langt væk og ikke er sådan lige til at finde, kan det være svært, siger han.

En del af ansvaret ligger dog hos forbrugerne, som skal være kritiske og lade være med at købe kopivarerne.

Det siger Benedicte Federspiel, som er chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk.

- Hvis det er for godt til at være sandt, så er det nok ikke sandt.

- Man kan jo ikke købe varer for ingenting, som normalt koster en formue. Det skal tages seriøst, fordi der findes så mange farlige kopivarer og medicin. Og det skal man ikke støtte, siger hun.

Rapporten om tal for salg af kopivarers økonomiske og sociale konsekvenser fra EUIPO udkommer for tredje år i træk.

