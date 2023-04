Korruptionsanklaget EU-politiker afviser fup-betalinger

Den græske EU-parlamentariker Eva Kaili er sat i husarrest, mens hun venter på en korruptionsretssag, der trækker tråde til VM-værtslandet Qatar.

Men sagen er ikke den eneste, som Kaili er sat i forbindelse med. Mediet Politico har set lækkede dokumenter, der afslører en separat sag.

Sagen er ifølge Politico omtalt i et brev fra Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) til EU-Parlamentets formand Roberta Metsola.

Ifølge brevet undersøger Den Europæiske Anklagemyndighed Kaili for mistanke om svigagtige betalinger. Betalingerne involverer fire tidligere assistenter i Europa-Parlamentet fra 2014 til 2020.

Artiklen fortsætter under annoncen

Undersøgelsen skal ifølge Politico afklare, om Kaili vildledte parlamentet om sine assistenters placering og arbejdsaktiviteter. Om hun tog en del af deres refusioner for "falske" arbejdsrejser, som hun arrangerede. Og om hun tog en form for returkommission fra de ansattes lønninger.

Eva Kaili afviser dog, at der skulle være nogen form for hold i sagen. Gennem sine advokater siger Kaili i en erklæring, at "der aldrig har fundet korruption sted vedrørende kompensationer, der blev betalt til hendes medarbejdere".

Kaili fremhæver, at der regelmæssigt foretages kontrol af medarbejdernes rejser og løn. Hun mener, at sagen tværtimod er udtryk for "bagvaskelse" af hende.

- Det er tydeligt, at nogle kræfter, der handler med ondsindede politiske motiver, forsøger at kriminalisere Europa-Parlamentets administrative procedurer, da de er klar over, at anklagerne mod mig vedrørende den kendte sag er ved at falde fra hinanden, siger Eva Kaili ifølge Politico.

Eva Kaili blev anholdt i december sidste år. Hun var på det tidspunkt en af de 14 næstformænd i Europa-Parlamentet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Anholdelsen kom, efter at belgisk politi ransagede 16 adresser i hovedstaden Bruxelles. Ved ransagningerne blev der beslaglagt 1,5 millioner euro, svarende til over 11 millioner kroner.

Heraf blev der fundet 150.000 euro i Eva Kailis hjem. Politiet mener, at pengene kommer fra blandt andet Qatar, som på daværende tidspunkt var vært for VM i fodbold, i bytte for indflydelse og positiv omtale i parlamentet.

Eva Kaili nægter sig skyldig sagen. Ifølge Kailis advokat vidste hun ikke, at pengene befandt sig i hendes hjem. Qatar har også afvist, at landet er involveret.

/ritzau/