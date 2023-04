Korruptionsanklaget EU-politiker skal i husarrest

Den græske EU-parlamentariker Eva Kaili, der er anklaget i en korruptionssag, har fået lov at forlade det fængsel i Belgien, hvor hun i fire måneder har været varetægtsfængslet.

I stedet er hun sat i husarrest.

Det oplyser den belgiske anklagemyndighed onsdag.

- Hun er i husarrest i Belgien og er under elektronisk overvågning. Undersøgelsesdommeren har lige taget den beslutning, siger anklager Antoon Schotsaert.

Eva Kaili blev anholdt i december sidste år. Hun var på det tidspunkt en af de 14 næstformænd i Europa-Parlamentet.

Hun er mistænkt i en sag om korruption, hvidvask af penge og medlemskab af en kriminel organisation.

Også den tidligere italienske EU-parlamentariker Antonio Panzeri og to andre blev anholdt i december.

De beskyldes for at have modtaget gaver og penge fra Qatar og Marokko til gengæld for indflydelse på Europa-Parlamentets beslutninger.

Panzeri menes at være den hovedansvarlige i korruptionssagen.

Det var hans udtalelser, der førte til anholdelsen af Marc Tarabella, som ud over at være medlem af Europa-Parlamentet er borgmester i den belgiske by Anthisnes.

Panzeri indgik i januar en aftale med anklagemyndigheden, hvor han indvilgede i at samarbejde med efterforskerne til gengæld for en nedsat straf.

Eva Kailis forsvarsadvokat har tidligere argumenteret for, at hans klient burde løslades - eventuelt med en fodlænke om anklen.

Han har henvist til Kailis "vanskelige situation" og påpeget, at hun har været adskilt fra sit barn i månedsvis.

