Korruptionsdømte ekspræsident Sarkozy taber appelsag

En appeldomstol i Paris har onsdag fastholdt en dom på tre års fængsel for korruption mod tidligere præsident Nicolas Sarkozy.

Men han undgår at komme i fængsel. To af de tre års fængsel var i forvejen gjort betinget.

Han skal for det sidste af de tre år afsone med elektronisk fodlænke og slipper altså for at komme bag tremmer.

Den 68-årige Sarkozy var kort forinden ankommet til domstolen og forekom meget nervøs. Han stødte knoer med sine advokater og smilede lidt, mens han indtog sin plads i retten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den højere retsinstans stadfæster dermed dommen fra 2021, hvor han blev kendt skyldig i forsøg på at bestikke en dommer, efter at han havde forladt sit embede som præsident.

Det bundede i en sag om ulovlige kampagnebidrag.

Hans advokat, Jacqueline Laffont, siger i en første kommentar til appeldomstolen afgørelse, at den er uretfærdig.

- Nicolas Sarkozy er uskyldig. Vi vil føre dette hele vejen. Vi er bare ved begyndelsen af processen, siger hun.

Den tidligere præsident har hele tiden bedyret sin uskyld.

- Jeg er her for at forsvare min ære, sagde han i appeldomstolen.

Politiets efterforskere var i 2013 i gang med at undersøge Sarkozys tidligere forbindelser til Libyen, og der besluttede man at aflytte to af hans telefoner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Under det arbejde opdagede politifolkene, at der eksisterede en hemmelig telefonlinje, som blev brugt af den tidligere præsident og hans advokat.

Det satte dem på sporet af de forhold, som senere førte til korruptionsdommen.

Sagen omfattede ud over Sarkozy selv også hans advokat og en dommer.

- Er jeg en seriøs lovovertræder, bare fordi jeg ringer til min advokat og ven, spurgte Sarkozy i retten.

I nyere fransk historie er den eneste anden tidligere præsident, der er dømt for korruption, nu afdøde Jacques Chirac. Det skete i 2011.

Både Chirac og Sarkozy var borgerlige præsidenter.

/ritzau/Reuters