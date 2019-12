Kørselstjenesten Uber anker afslag på licensfornyelse i London

Uber forsikrer om, at selskabet har taget hånd om det problem, som var primær årsag til afslaget i november.

Uber har fredag anket en beslutning fra Londons transportmyndighed om ikke at forny platformens licens til at operere i den britiske hovedstad.

Det oplyser Ubers regionale direktør for Nord- og Østeuropa til det britiske nyhedsbureau PA.

- Vi er forpligtet over for londonerne og arbejder tæt sammen med TfL for at imødekomme deres bekymringer og anmodninger, nøjagtigt som vi har gjort det siden 2017, siger Jamie Heywood til PA ifølge nyhedsbureauet dpa.

TfL er storbyens myndighed på området, Transport for London.

Da TfL i slutningen af november afviste Ubers ansøgning om at forny sin licens, slog TfL blandt andet ned på, at Uber har haft et hul i sit system, der har ladet uautoriserede chauffører få adgang til andre chaufførers konti og dermed køre med passagerer.

Det skulle være sket i over 14.000 tilfælde.

- Det er uacceptabelt, at Uber har tilladt, at passagerer kunne stige ind i en taxa med chauffører, der potentielt ikke har nogen licenser eller forsikringer, sagde chef for licenser og regulering hos Londons trafikmyndighed Helen Chapman dengang ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Over for PA forsikrer Jamie Heywood, at Uber har taget hånd om dette problem.

- Vi har set nærmere på dette spørgsmål. Vi har taget det op med TfL, og vi har gennemført en effektiv løsning, sagde han fredag, kort efter at Uber havde indgivet sin appel ved Westminster Magistrates' Court.

Han uddybede ikke, hvad løsningen indebærer.

Ubers licens udløb i slutningen af november, men selskabet har lov til at fortsætte med at operere i London, indtil klageprocessen er afsluttet.

Londons borgmester, Sadiq Khan, sagde i forbindelse med afslaget på Ubers licensfornyelse, at han er enig i beslutningen, selv om han ved, at mange Uber-brugere vil være imod den. Sikkerheden er ifølge borgmesteren vigtigst.

Der er 45.000 Uber-chauffører i London ifølge Reuters.

/ritzau/