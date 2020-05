Kort om A380's historie

* Den 27. april 2005 letter den første A380 på sin jomfruflyvning i Toulouse i Frankrig. Den varer i fire timer.

* Flyet har plads til godt 800 passagerer, hvis begge dæk indrettes på turistklasse.

* Den 25. oktober 2007 gennemføres den første kommercielle flyvning. Singapore Airlines flyver fra Singapore til Sydney.

* Den 18. marts 2008 flyver Singapore Airlines en A380 fra Singapore til London. Det er første gang, en A380 i rutetrafik er at se i en europæisk lufthavn.

* Den 28. juli 2008 bliver Emirates det andet selskab til at få en A380, da den første af en ordre på 58 maskiner leveres.

* Airbus håbede, at A380 kunne udfylde det marked, som Boeings 747-jumbofly sad på. Men som årene går, begynder det at blive klart, at det er svært at finde kunder til en stor maskine til knap en halv milliard dollar, over 3,3 milliarder kroner.

* Dens vægt og fire motorer gør den dyr at flyve.

* I 2019 meddelte Airbus, at produktionen stopper i 2021, når sidste bestilte maskine er leveret.

* Der er bestilt 251 fly, 242 er leveret.

Kilder: Airbus, Reuters, businessinsider

/ritzau/