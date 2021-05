Kort om aktivisten Roman Protasevitj

* Den hviderussiske aktivist Roman Protasevitj, der i dag er 26 år, blev som 17-årig anholdt i 2012 for at stå bag to internetgrupper, der var kritiske over for Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko.

* Han har selv beskrevet, hvordan han blev banket under sin anholdelse og beskyldt for at stå bag flere uopklarede drab.

* Han forlod Hviderusland i 2019, efter at han var begyndt at arbejde for oppositionsmediet Nexta. Han blev senere chefredaktør for mediet.

* Han har på det seneste været i eksil i Litauen og efterlyst i Hviderusland.

Kilde: AFP.

/ritzau/