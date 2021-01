Kort om brexit

* Briterne afholder folkeafstemning om landets medlemskab af EU tirsdag den 23. juni 2016. Næsten 52 procent svarer, at de vil ud af EU, mens 48 procent vil blive.

* 31. januar 2020 forlader Storbritannien formelt EU. Forholdet mellem de to parter træder ind i en overgangsperiode, hvor EU og Storbritannien forsøger at forhandle en aftale på plads for de to parters fremtidige forhold.

* Et par måneder efter indledes forhandlinger om handel og det fremtidige forhold.

* Efter en travl december indgår Storbritannien og EU juleaftensdag en aftale om handel og det fremtidige forhold.

* Overgangsperioden udløber, da klokken nytårsaften passerer midnat, og dermed er briterne helt ude af EU.

/ritzau/