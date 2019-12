Kort om Carlos Ghosn

Navn: Carlos Ghosn.

Fødselsdato: 9. marts 1954 (65 år).

Opvækst i Brasilien, Libanon og Frankrig.

Uddannelse: Ingeniørstudier på flere højere læreanstalter i Frankrig - blandt andet École nationale supérieure des mines de Paris.

Karriere:

* Indledte sin karriere hos dækproducenten Michelin. Gik over til Renault i 1996. Fik ansvaret for at redde selskabets Sydamerika-division. Operationen førte til hans tilnavn "Le Cost Killer" som følge af aggressive nedskæringer.

* Renault købte i 1999 næsten 40 procent af aktierne i det japanske Nissan, som i flere år havde haft underskud. Ghosn forbedrede resultaterne og var Nissans administrerende direktør fra 2001 til april 2017.

* Ghosn blev i november 2018 anholdt på en flyplads i Tokyo og sigtet for at have svindlet skattevæsnet og have misbrugt Nissans midler.

Kilder: BBC, Reuters.

/ritzau/