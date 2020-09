Kort om FN

* FN er De Forenede Nationer (på engelsk UN, United Nations).

* Hovedkvarter i New York.

* Etableret den 24. oktober 1945 i San Francisco, USA, af 51 nationer. Blandt dem var Danmark.

* Siden er FN vokset. Der er nu 193 medlemslande. Det seneste medlem kom i 2011, nemlig Sydsudan.

* Formålet med FN var at samle verdens lande efter Anden Verdenskrig. FN er skabt som et forum for samarbejde og forhandlinger, som kan afværge krig og kriser.

* FN har et sikkerhedsråd, der har afgørende betydning. Dets opgave er at opretholde international fred og sikkerhed i verden.

* Rådet har 15 medlemslande. Fem af landene er permanente medlemmer. De øvrige sidder i perioder på to år.

* De fem permanente lande, der også har vetoret, er USA, Storbritannien, Frankrig, Rusland og Kina.

* FN holder hvert efterår sin generalforsamling for alle medlemslande. I øjeblikket er det en virtuel generalforsamling på grund af coronavirus.

Kilder: un.org, bbc.com

