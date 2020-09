Kort om Moria-lejren

* Blev taget i brug i 2013. Det er en tidligere facilitet for militæret. I begyndelsen var det meningen, at den skulle bruges midlertidigt til nogle hundrede migranter.

* To år senere, i 2015, var situationen meget anderledes for Moria og de 85.000 grækere på Lesbos. Det år kom over en million migranter til EU. 450.000 kom via Lesbos.

* Gradvist kom mange til at sidde fast på Lesbos, efterhånden som grænserne lukkede længere oppe i Europa.

* Der kom hegn om Moria. På det tidspunkt, hvor der har siddet flest migranter i lejren, sad der 20.000.

* Lejren er officielt indrettet til at huse 2757 personer. Da den brændte, boede der ifølge de seneste tal omkring 12.600 migranter.

Kilder: AFP, dpa

/ritzau/