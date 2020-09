* Den amerikanske regerings institut National Snow and Ice Data Center har målt isdækket i Arktis siden 1979. Herunder er en oversigt over arealet af isen over tid:

* Den 13. september 2009: 5 millioner kvadratkilometer.

* Den 11. september 2011: 4,3 millioner kvadratkilometer.

* Den 9. september 2015: 4,4 millioner kvadratkilometer.

* Den 15. september 2020: 3,7 millioner kvadratkilometer.

/ritzau/