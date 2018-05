Kort om Raqqa

* Vigtig by under islams tidlige år. Den magtfulde kalif Harun al-Rashid flyttede sin hovedstad fra Bagdad til Raqqa i år 796 og begyndte at opføre store paladser.

* Store dele af byen blev ødelagt ved den mongolske invasion i 1258.

* 6. januar 2014 sluttede kampe mellem rivaliserende sunnimuslimske militser i byen. Fanatiske jihadister vandt. Raqqa kom til at fungere som hovedkvarter i militsens kalifat, som fem måneder senere blev erklæret fra Mosul i Irak. Jihadisterne kaldte sig herefter for Islamisk Stat (IS).

* Raqqa var hjem for 300.000 civile. IS overtog administrationen og indførte strenge islamiske leveregler og love.

* I juni sidste år begyndte flere militser at angribe Raqqa. I slutningen af september sagde militserne, at de sad på 90 procent af byen. De sidste IS-krigere var forskanset omkring Raqqas stadion.

* I oktober blev byen erklæret befriet.

Kilde: AFP.

/ritzau/