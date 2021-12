Kosovo får grøn energi med i dansk fængselsaftale

Når Kosovo lejer 300 fængselspladser ud til Danmark, handler det ikke kun om at udbyde overskydende kapacitet, men også om at skubbe på den grønne omstilling i Balkan-landet.

Det skriver nyhedsbureauet AP på sin hjemmeside.

En ansat i justitsministeriet i Kosovo ved navn Eris Hana fortæller, at det er aftalt, at Danmark skal betale 210 millioner euro (knap 1,6 milliarder kroner) over 10 år for at leje fængslet i byen Glijan, 50 kilometer syd for hovedstaden Pristina.

Dertil kommer en donation på "mere end 60 millioner euro" (knap 450 millioner kroner), som skal bruges på grøn energi.

Og det er tiltrængt. Ikke alene kommer al strøm i Kosovo fra kulfyrede kraftværker - der er heller ikke nok af den.

Dagligt oplever Kosovo-borgerne således strømafbrydelser, fordi behovet er større end det, kraftværkerne kan levere.

Det fremgår af artiklen, at 200 fanger skal flyttes fra fængslet i Glijan for at gøre plads til de danske fanger.

Desuden skal fængslet have en overhaling for at kunne leve op til danske fængselsstandarder.

Planen er, at Danmark og Kosovo i næste uge underskriver et såkaldt "letter of intent".

Herefter forventes aftalen at blive underskrevet i begyndelsen af næste år, og efterfølgende skal den så godkendes i de to landes parlamenter.

