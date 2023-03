Kosovo og Serbien enes om en slags aftale om et bedre forhold

Kosovo og Serbien har indgået "en form for aftale" for at normalisere forholdet mellem de to lande.

Det oplyser Serbiens præsident, Aleksandar Vucic, sent lørdag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi er blevet enige på nogle punkter. Ikke på alle punkter. Dette er ikke den endelige aftale, siger han til journalister i byen Ohrid i Nordmakedonien.

Vucic siger videre, at til trods for uenighed omkring nogle spørgsmål var drøftelserne med Kosovos premierminister, Albin Kurti, "anstændige".

Ifølge præsidenten vil Serbiens vej mod EU-medlemskab være betinget af en implementering af aftalen.

Serbiens og Kosovos ledere er i weekenden samlet i Nordmakedonien i et forsøg på at mindske spændingerne efter mange års konflikt.

EU er mægler ved møderne mellem de to nabolande, som måske engang i fremtiden kan blive medlemmer af EU.

Aleksandar Vucic og Albin Kurti enedes i februar om 11 punkter i en EU-plan for en normalisering af relationerne mellem de to lande, skriver nyhedsbureauet AFP.

