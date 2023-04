Kosovos ekspræsident erklærer sig ikkeskyldig i krigsforbrydelser

Kosovos tidligere præsident Hashim Thaci erklærede sig mandag ikkeskyldig i krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, da en særdomstol i den hollandske by Haag tog hul på anklagerne.

Udenfor samlede demonstranter sig for at udtrykke deres støtte til Thaci.

Anklagerne bygger på begivenheder i 1998 til 1999 og perioden lige efter. Det var under et oprør mod Serbien. Det førte til Kosovos selvstændighed.

- Jeg er ikke skyldig, fortalte den 54-årige Thaci den internationale særdomstol.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han var under den blodige konflikt med Serbien leder af Kosovos Befrielseshær (UCK).

Yderligere tre fremtrædende UCK-officerer er anklaget i sagen. De er etniske albanere som langt hovedparten af Kosovos befolkning.

De er alle tiltalt for drab, tortur, bortførelse og forfølgelse.

Over 100 personer blev myrdet, fortalte chefanklageren, Alex Whiting, domstolen. De fleste af ofrene var etniske albanere. De blev beskyldt for at samarbejde med Serbien eller for at modarbejde UCK.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kosovo var tidligere en provins i Serbien med knap to millioner indbyggere.

Cirka 90 procent af befolkningen var - lige som i dag - etniske albanere. En befolkningsgruppe der blev stærkt forfulgt under den afdøde serbiske leder Slobodan Milosevic' styre.

Nato greb ind i konflikten og stoppede den, da op mod halvdelen af Kosovos befolkning flygtede ud af provinsen i foråret 1999.

/ritzau/Reuters