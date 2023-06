Kosovos præsident åbner op for nyt valg i kriseramt region

Kosovos præsident, Vjosa Osmani, er villig til at holde nye lokalvalg i den nordlige del af Kosovo.

Det kan ske, hvis indbyggerne i de pågældende kommuner vil, og hvis Serbiens regering ikke opfordrer serberne i Kosovo til at boykotte valget.

Det siger hun efter et møde med Serbiens præsident, Aleksandar Vucic, og fremtrædende europæiske ledere i Moldova torsdag.

Kosovos love åbner for, at der kan holdes et nyt valg, hvis tilstrækkeligt mange lokale indbyggere skriver under på, at det omstridte valg skal gå om.

- Det er en meget demokratisk proces, siger Osmani ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi tillader vores borgere at bestemme, om de vil have nye valg. Og jeg vil tro, at vi uden problemer kan gå videre med det. Men vi har brug for deres deltagelse, siger hun.

Stats- og regeringslederne for en lang række europæiske lande var torsdag samlet i Moldova til møde i det Europæiske Politiske Fællesskab (EPC).

På sidelinjen mødtes de to præsidenter for Kosovo og Serbien med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, og EU's udenrigschef, Josep Borrell, for at tale om krisen i det lille Balkan-land.

Macron og Scholz har bedt Osmani og Vucic om at holde valg i fire kommuner i det nordlige Kosovo snarest.

- Det, vi har ønsket fra de to parter, er meget enkelt. Organisering af nye valg hurtigst muligt i de fire kommuner, siger Macron på et pressemøde.

Området - hvor den serbiske befolkning i Kosovo bor - har været præget af uro, siden etnisk albanske borgmestre indtog deres kontorer efter et omstridt lokalvalg.

Serberne havde boykottet valget i april, som kun 3,5 procent af vælgerne deltog i. Og det udløste stor vrede blandt de serbiske indbyggere, da de albanske borgmestre blev indsat.

Mandag kom det til sammenstød i det nordlige Kosovo. Her blev 30 soldater fra den Nato-ledede styrke KFOR og 52 serbiske demonstranter såret.

