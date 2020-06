Kosovos præsident tiltales for krigsforbrydelser.

Særlig anklager i Haag anklager Hashim Thaci og andre for drab på op mod 100 personer.

Den særlige anklagemyndighed i Haag for krigsforbrydelser i Kosovo oplyser, at den tiltaler Kosovos præsident, Hashim Thaci, og andre for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

Det omfatter blandt andet drab på op mod 100 personer.

Der er tale om 10 anklagepunkter om krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

- I tiltalen lægges det til grund, at Hashim Thaci, Kadri Veseli og de øvrige anklagede efter straffeloven er ansvarlige for næsten 100 drab, hedder det i en erklæring fra den særlige anklagemyndighed i Haag i Holland.

De dræbte omfatter blandt andet etniske albanere, serbere, romaer og andre. Også politiske modstandere er blandt de dræbte. Det er ikke oplyst, hvor det skete, og hvornår det skete.

Det hedder videre, at tiltalerne er "resultatet af en langvarig efterforskning og afspejler SPO's fast overbevisning om, at alle anklager kan bevises hinsides al tvivl".

De særlige anklagere i Haag kendes under forkortelsen SPO.

Tiltalerne blev rejst i april. Men de er først gjort kendt i offentligheden onsdag.

/ritzau/Reuters