Kræftsyg minister indkaldes til afhøring om indlæggelse i USA

Lloyd Austin, USA's forsvarsminister, er blevet indkaldt til afhøring for Forsvarsudvalget i Repræsentanternes Hus, fordi han tidligere på måneden holdt en indlæggelse i forbindelse med sin kræftsygdom hemmelig.

Forsvarsudvalgets formand, republikanske Mike Rogers, siger i brev til Austin, at "et bekymrende antal spørgsmål ikke blev besvaret", sidst de to talte sammen.

- Helt konkret bekymrer det mig, at du nægtede at svare på, om du sagt til dine ansatte, at de ikke skulle informere USA's præsident eller nogen andre om din indlæggelse, lyder det i brevet til Austin, som er blevet offentliggjort på Forsvarsudvalgets hjemmeside.

70-årige Austin har været indlagt på grund af komplikationer, som opstod, efter at han op til jul blev behandlet for prostatakræft.

Artiklen fortsætter under annoncen

Austin blev indlagt med en alvorlig infektion 1. januar, men i flere dage kendte offentligheden og hans nærmeste kolleger ikke til indlæggelsen.

Heller ikke præsident Joe Biden blev informeret.

Først 4. januar fik Biden og andre højtstående personer i Det Hvide Hus at vide, at den amerikanske forsvarsminister var indlagt.

En del af tiden på hospitalet har Lloyd Austin været i behandling på en intensivafdeling. 8. januar oplyste forsvarsministeriet, at ministeren var blevet overflyttet til en almindelig sengeafdeling.

Mike Rogers skriver i brevet, at Austins mangelfulde forklaring "fordrer en høring i udvalget".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det giver anledning til at tro, at der er oplysninger, som bliver tilbageholdt for Kongressen.

- Kongressen skal informeres om, hvad der er sket, og hvis beslutning det var at hemmeligholde, hvor en minister befandt sig, lyder det i brevet fra Mike Rogers.

Mike Rogers har sat høringen i kalenderen den 14. februar.

/ritzau/